Il y a trois critères essentiels à prendre en compte au moment de poser un choix en tant que client d'un opérateur Télécom, que ce soit pour vos abonnements mobiles ou fixes. Le premier reste, incontestablement, le prix mensuel offert. Le deuxième concerne la fiabilité, la couverture, la stabilité du service et la réactivité du service clientèle. Et le troisième, de plus en plus important au vu de l'explosion des usages, reste incontestablement la vitesse offerte par les différents réseaux proposés.

C'est sur ce dernier point, celui de la vitesse, qu'Ookla, spécialiste mondial de la mesure de débits en ligne, s'est penché. Alors, lequel des opérateurs belges, sur le marché mobile comme fixe, se distingue le plus en termes de rapidité ?

Internet fixe (à la maison ou au bureau) : Telenet loin devant !

Avec 129,18 Mbps de vitesse médiane obtenue en descente (en download, soit lorsque vous téléchargez un fichier), c'est Telenet qui arrive en tête des suffrages pour ce qui concerne le première trimestre 2022 en Belgique. Voo (109,69 Mbps) et Orange (101,3 Mbps) complètent le podium. Proximus et Scarlet, qui transitent tous deux par la même structure, arrivent à bonne distance, avec respectivement 46,89 Mbps et 36,46 Mbps.



Cet écart important s'explique par la technologie qui "apporte" Internet dans les foyers et entreprises belges : les câblo-distributeurs comme Telenet et Voo (et dans une moindre mesure Orange, qui transite par les réseaux des deux précités pour proposer son offre Internet en Belgique), par l'entremise du câble, sont en mesure de proposer des vitesses plus élevées que Proximus, qui passe par la paire cuivrée et le VDSL2 (mais aussi, de plus en plus, la fibre optique).

En termes de "consistency score", c'est Voo qui rafle la mise : dans 89,1% des cas, Voo assure à ses clients un débit de minimum 25 mpbs en Download (téléchargement) et de 3 Mbps en Upload (lorsque vous faites "monter" un fichier, que vous hébergez sur Internet). A titre de comparaison, Proximus obtient sur ce paramètre un score de 73,4%.



C'est à Gand que les débits sont les plus élevés en Belgique, devant Anvers et Bruxelles (69 Mbps de vitesse médiane). Charleroi et Liège complètent le Top 5 des villes les plus "rapides" de Belgique.

Internet mobile : un peu plus serré !

Concernant le réseau le plus rapide sur mobile (4G essentiellement, donc), le match est plus serré que sur le fixe mais la conclusion équivalente : c'est le réseau mobile de Telenet/Base qui est le plus rapide, avec 66 Mbps de débit médian mesuré. Proximus est second avec 58,6 Mbps (en download, toujours), Orange troisième avec 45,94 Mbps. En "Consistency Score", les trois opérateurs mobiles (seuls à disposer d'un réseau mobile physique en Belgique) se tiennent dans un mouchoir de poche : tous trois obtiennent 89% sur cette métrique.

Le Top 5 des villes où l'Internet mobile est le plus rapide en Belgique est similaire à celui du marché fixe : Gand, Anvers, Bruxelles, Charleroi et Liège.



Les résultats complets peuvent être consultés ici.