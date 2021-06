Proximus, sponsor officiel des Diables, va, grâce à un bracelet connecté, mesurer les émotions des supporters des Diables durant cet Euro. Le bracelet en question, qui captera notamment le rythme cardiaque (qui, on l'espère, s'envolera à de multiples reprises durant le tournoi), a été envoyé à une sélection de personnalités qui le porteront durant chaque match des Diables. Il sera possible de suivre, en temps réel, dès ce 12 juin, le diagnostic de leurs émotions sur un site web qui sera bientôt actif ainsi que sur la plate-forme Pickx.

"Alors que cette année les stades seront presque vides, Proximus a souhaité offrir une expérience sport unique aux Belges lors des matchs de l’EURO 2020. Pronostiquer les matchs et mesurer l’engouement des supporters en temps réel, ce sera désormais possible avec "Pickx Prono" et "The Belgian Heartbeat", disponibles sur la plateforme Proximus Pickx. Avec ces deux initiatives, Proximus souhaite engager les supporters à vivre pleinement les matchs du championnat d’Europe de football, pour une expérience passionnante et globale, qui commence souvent avant même le début d’une rencontre."

Grâce à un capteur intégré et couplé à une application, le bracelet, associé au smartphone de son porteur, permettra de collecter des données fiables sur une base volontaire (la fréquence cardiaque, les mouvements - bras qui se lèvent, saut, etc... - et les décibels) et d'établir des statistiques agrégées en temps réel. Ce tracker sera utilisé pour identifier les moments qui ont suscité le plus d'engouement lors de chaque match des Diables rouges. Il a été envoyé à 200 personnes, fervents supporters, journalistes ou personnalités (comme l'ancienne Miss Belgique et épouse de Yannick Ferreira Carrasco, Noémie Happart ou encore l'humoriste et comédien, Kody)

© PROXIMUS

Par ailleurs, Proximus lance également "Pickx Prono", "une fonctionnalité ludique offrant la possibilité de pronostiquer les résultats de chaque match, que cela porte sur le résultat final, le nom du premier buteur ou la minute de la première réalisation. Les supporters pourront créer ou rejoindre une équipe et défier les autres fans pendant plusieurs semaines afin de désigner le grand vainqueur des paris sportifs pour cette compétition, avec, à la clé, de beaux cadeaux à gagner."