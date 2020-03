Environ une voiture sur trois en ville cherche une place de parking. C’est le constat fait par Q8 et son partenaire Parknav, leader mondial des données de stationnement. Les deux sociétés se sont d’ailleurs associées pour développer une application qui indique en temps réel les places disponibles dans la rue et adapte en conséquence l’itinéraire et le temps de parcours estimé. "Vous avez sans doute déjà vécu cette situation : vous avez un rendez-vous dans le centre, le GPS indique 50 minutes, mais avant que vous arriviez effectivement à destination, vous avez mis plus d’une heure parce que vous avez perdu du temps à chercher une place de parking (pas moins de 10 minutes en moyenne selon une étude). Une frustration que connaissent de nombreux conducteurs."

(...)