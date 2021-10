Sur le réseau social à l'oiseau bleu, de nombreux twittos ont profité de la panne mondiale qui frappe le géant californien pour se laisser à quelques traits d'humour. Les hashtags #InstagramDown #FacebookDown et #WhatsApp ont déjà été partagés plusieurs dizaines de milliers de fois.

Voici une sélection des meilleurs tweets:



Le compte officiel de Twitter s'est lui-même prêté au jeu: "Bonjour à littéralement tout le monde", écrit-il.

Signal, un autre concurrent, explique de son côté que les inscriptions sont en hausse sur leur plateforme et souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants. Bon joueur, ils espèrent tout de même que les ingénieurs de Facebook parviendront à réparer la panne.



Le PS n'a pas hésité également à tacler le PTB: "Mince alors c’est tout leur business model qui vient de s’écrouler", ironise-t-on du côté socialiste.

L'occasion était aussi trop belle pour le lanceur d'alerte Edward Snowden: "Facebook et Instagram deviennent mystérieusement hors-ligne et le monde devient un monde plus sain."



Le milieu du sport n'est pas non plus en reste, avec l'UEFA qui partage une photo avec comme légende: "Quand ça fait 5 fois que tu ouvres Instagram et Facebook par réflexe."



McDonald's a par ailleurs réagi au message initial de Twitter: "Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?"

Pour l'humoriste belge Fanny Ruwet, la panne qui touche Facebook pourrait avoir des conséquences dommageables: "Imagine quelqu’un qui a envoyé un message WhatsApp de rupture y’a une heure", écrit-elle.

Enfin, le compte Twitter d'Instagram a publié un message plein d'autodérision: "Bonjour et joyeux lundi", accompagné d'un émoticône embarrassé.