Discord et Spotify ont rencontré de sérieux soucis de connexion ce mardi soir. Dès 19h, plusieurs signalements ont été envoyés sur Twitter quant à une panne de Spotify en particulier où les utilisateurs n'arrivaient plus à se connecter à leur compte.

Spotify a brièvement communiqué à propos de cette panne en indiquant que l'entreprise ne savait pas ce qu'il se passait et qu'elle était en train d’investiguer pour trouver les causes de la panne.



Vers 20h40, l'entreprise a indiqué que le problème commençait à être résolu.

Discord a communiqué plus largement sur son compte Twitter où ils ont écrit : "Nous sommes conscients d’un problème causant des échecs de messages et nous travaillons sur une solution. Nous nous excusons pour la perturbation et vous remercions de votre patience !"

Toujours selon Discord, la cause de la panne est encore inconnue et ses équipes sont en train de travailler pour la résoudre. Plusieurs sites internet spécialisés qui ont communiqué l'entreprise indiquent qu’au départ, Discord avait tenté de régler un premier souci qui causait des erreurs API (Ndlr: un ensemble de définitions et de protocoles qui facilite la création et l'intégration de logiciels d'applications) et des erreurs de notification.

Dans le cadre de la résolution de cette première panne, un "démarrage contrôlé" d’un service a été effectué, "ce qui aurait provoqué une interruption temporaire de la diffusion en continu" ainsi qu’une "une interruption majeure de l’API".

Des difficultés de connexion à Facebook et d'autres sites sont également à signaler selon plusieurs tweets.