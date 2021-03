Numéro 1 du streaming musical, Spotify revendique 345 millions d'utilisateurs, dont 155 millions abonnés, dans 170 marchés. Et comme son concurrent français Deezer, le géant suédois se développe de plus en plus dans l'univers des podcasts en lançant ce mardi un nouveau type d’écoute dans plusieurs pays combinant de la musique personnalisée et des podcasts d’actualité créés par plusieurs médias d’informations.

Le principe est simple : en France, par exemple, "My Daily" propose à chaque utilisateur des œuvres musicales, selon ses préférences, et des podcasts d’actualité qui sont eux, réalisés par l’AFP, le Monde, Brut, Radio France ou encore le réseau de podcasts 'Choses à Savoir', premiers partenaires de ce service. "Des mises à jour de la playlist sont effectuées au cours de la journée pour ne rien rater de l’actualité", précise la plateforme dans un communiqué. Certains podcasts d'actualité sont d'ailleurs diffusés en exclusivité, à savoir L'Heure du Monde (par Le Monde) ainsi que Sur le Fil (proposé par l’AFP).

La fonctionnalité est actuellement disponible dans 6 pays : la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l’Irlande, l’Australie et l’Allemagne.

Concernant la Belgique, aucune information n’est apparue quant à une éventuelle sortie de « My Daily » …