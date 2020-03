Aviez-vous aperçu cette petite modification invitant au confiement, dans le coin supérieur gauche de l'écran de votre smartphone ?

"Il n'a jamais été aussi simple de sauver des vies : restez chez vous". Ce message, à juste titre, on nous le martèle depuis près de deux semaines désormais pour lutter contre la propagation du coronavirus et dans le but d'aplatir la courbe. Et il n'y a pas de raison pour que deux des trois plus gros opérateurs mobiles du pays (Proximus et Orange) ne tapent pas sur le clou.

Les deux opérateurs mobiles ont en effet tout récemment modifié le nom de l'opérateur qui s'affiche en haut (à gauche) de votre écran de smartphone. © D.R.

Désormais, à la place de Proximus et d’Orange, les clients des deux opérateurs verront apparaître le message “Stay Home” ("Restez à la maison"). Si ce n'est pas encore le cas sur votre mobile, c'est parce que le petit changement n'est sans doute pas encore entré en vigueur pour le type d'appareil que vous utilisez (les devices Apple, Samsung, Huawei, etc. n'en profitent pas tous au même moment). Un petit redémarrage de votre appareil pourrait faire apparaître la mention.

Quand on sait que le Belge regarde l'écran de son smartphone plusieurs dizaines de fois par jour (sans doute plus en période de confinement !), gageons que ce petit clin d'oeil, techniquement simple à mettre en place (mais rare : les opérateurs ne touchent jamais à leur propre marque !) puisse avoir de l'impact...