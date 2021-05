Depuis quelques temps déjà, Instagram tente de trouver la meilleure solution à propos des "likes". Si le réseau social a d'abord caché le fameux compteur sur certains comptes tout en le laissant sur d'autres, une décision vient d'être prise.

Dans un monde où le "j'aime" virtuel prend toujours plus d'importance, il sera bientôt possible de cacher ce fameux compteur comme l'a expliqué le patron d'Instagram, Adam Mosseri: "L'idée était d'essayer de dépressuriser un peu Instagram, de permettre aux gens de se concentrer davantage sur les personnes qui leur tiennent à cœur et d'être inspirés et de s'inquiéter un peu moins du nombre de likes qu'ils obtiennent ou de ce que les autres personnes obtiennent."

Course aux likes

La nouvelle fonctionnalité comprend deux nouveaux paramètres: un qui permet aux utilisateurs de désactiver les likes lors du défilement sur le fil d'actualité et un autre qui permet aux utilisateurs de désactiver les likes sur leurs propres publications.

De nombreux psychologues se sont d'ailleurs inquiétés de la fameuse "course aux likes" et de l'effet que celle-ci pouvait avoir sur les plus jeunes utilisateurs des réseaux sociaux notamment. Une publication avec moins de "j'aime" aurait un impact sur la santé mentale de certains utilisateurs, devenus accros à ces "likes".



"Il est important pour nous que les gens se sentent vraiment à l'aise avec le temps qu'ils passent sur l'application. Je pense que cela consiste, en partie, à donner aux gens les outils pour façonner l'expérience de la manière qui leur convient le mieux.", a aussi expliqué Mosseri à Good Morning America.

Il n'est cependant pas question de supprimer totalement les likes des différentes applications.