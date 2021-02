Les Belges ont-ils passé plus de temps sur les réseaux sociaux en 2020? Une étude de référence réalisée par We are Social et Hootsuite apporte plusieurs éléments de réponse.

Premier constat, le temps passé sur les réseaux sociaux a fortement augmenté. En moyenne, les internautes belges entre 16 et 64 ans ont passé 1h45 par jour sur les réseaux sociaux. Ce qui représente 9 minutes de plus qu’en 2019, soit une progression de 9,4 % sur base annuelle. En 2019, c’était une hausse de 5 minutes qui avait été observée. On remarque également que les Belges ont diversifié leurs sources sociales d’information, de divertissement et d’échanges. "En moyenne, les internautes belges entre 16 et 64 ans possèdent 7,4 comptes sur les réseaux sociaux, contre 6,9 un an plus tôt. La croissance des réseaux sociaux s’est donc confirmée, ce qui était attendu", analyse Xavier Degraux, formateur et consultant en réseaux sociaux, qui dressent plusieurs constats marquants.

Le premier concerne Facebook qui a repris du poil de la bête. "Après un sérieux recul en Belgique, Facebook a donc recruté de nouveaux membres, à la faveur du confinement. D’après nos propres calculs, il compte 6,91 millions d’utilisateurs actifs belges. On peut imaginer que les nouveaux utilisateurs sont plus âgés, le contraire serait étonnant".