Chercher un boulot comme on cherche un date, c’est ce que propose l’application développée par Radix et Accent.

Quand on cherche un nouvel emploi, il faut parfois se montrer patient, voire très patient. Entre les C.V. envoyés qui restent lettre morte ou encore les entretiens sans lendemain, la recherche peut vite devenir rébarbative et décourageante. C’est pourquoi il est intéressant de dynamiser ses démarches, et c’est ce que propose l’application SWOP. Développée par Radix, une start-up belge spécialisée dans l’intelligence artificielle, et Accent Jobs, elle se présente comme le Tinder du recrutement.

Le système est effectivement comparable à celui de l’application de rencontres, puisqu’il se base sur le “swipe”, ce geste qui envoie une photo (ici une annonce) à gauche ou à droite, selon que cela nous plaise ou non. Et si l’idée de base est sympathique, le concept que nous avons testé est tout de même plus large. Tour d’horizon.

Après avoir téléchargé l’application SWOP, nous avons donc dû nous inscrire : nom, âge, numéro de téléphone, secteur où on recherche un emploi, etc. La base pour commencer. Mais en vérifiant toutes les options, il faut bien dire que l’éventail est large et permet de monter un profil détaillé si on prend le temps de remplir toutes les cases et de fournir quelques données.