Grâce à une nouvelle option de Twitter vous pourrez bientôt littéralement gazouiller sur le réseau, sous forme d'enregistrement sonore de votre voix, a annoncé mercredi le réseau social. Cette option devrait être disponible dans les semaines qui viennent sur les portables Apple et permettra d'enregistrer jusqu'à 140 secondes de son, ont révélé Maya Patterson, chargée du développement des nouveaux produits, et Remy Bourgoin, responsable des programmes informatiques.

Les 140 secondes rappellent le Twitter des origines -- quand c'était le nombre maximum de caractères pour un tweet --, mais on peut enregistrer des messages plus longs. Ils se déploieront automatiquement en un "thread", une succession logique de messages. Les messages sonores apparaîtront dans le fil habituel avec les tweets classiques.

"Beaucoup de choses peuvent être tues ou non interprétées en utilisant du texte, donc nous espérons que Twitter avec la voix va créer une expérience plus humaine pour les auditeurs et ceux qui racontent les histoires".