Uber a présenté à ses clients américains et canadiens un mode silencieux, qu'il sera possible d'activer en un seul clic. Le principe est simple: en optant pour cette fonctionnalité, les voyageurs indiquent qu'ils préfèrent que leur chauffeur se taise. Fini donc, les discussions sur la pluie et le beau temps...





"Si vous avez besoin de répondre à vos mails ou désirez faire une sieste, optez pour un trajet silencieux en un clic", explique Uber dans un communiqué. Notons que cette option n'est réservée qu'au service haut de gamme Uber Black. La tranquillité a un prix...