Selon BuzzFeed News, la compagnie détenue par Mark Zuckerberg serait entrain de mettre au point une plateforme réservée aux plus jeunes. Actuellement, sur la plateforme Instagram, il est nécessaire d'avoir 13 ans pour s'y inscrire.

Cette règle, instaurée sur de nombreux réseaux sociaux, n'est pas respectée par l'ensemble des jeunes utilisateurs. En effet l'on retrouve un grand nombre de jeunes, âgés de moins de 13 ans, qui ont accès à des contenus qui ne sont pas faits pour eux. L'une des solutions à ce problème serait la création d'un "Kids Instagram".

Le projet, encore au stade embryonnaire, permettrait aux jeunes de partager des photos et des vidéos dans un cadre plus entouré et sécurisé. Un contrôle parental serait également de mise, comme sur Messenger Kids.

Il y a peu de temps, l’entreprise américaine a mis en place un nouveau système sur son application Instagram. Ce paramètre empêchera les adultes de contacter les utilisateurs mineurs avec lesquels ils ne seraient pas amis. De quoi éviter les messages déplacés, même si des abus sont toujours possibles.