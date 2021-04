Une étude démontre que 52% des applications partagent les données personnelles avec d’autres sociétés. Instagram, LinkedIn et Facebook parmi les mauvais élèves.

Les applications font partie de notre vie quotidienne, on peut y retrouver nos amis, partager du contenu, jouer à des jeux, regarder des films, etc. Mais on le sait, utiliser ces outils de communication nous coûte notre confidentialité. La plateforme pCloud a réalisé une enquête pour connaître quelles applis utilisent vos données personnelles. Comment ? Tout simplement car Apple Store a mis à jour sa politique de confidentialité, qui permet d'accéder à un maximum d'informations sur la manière dont les applications utilisent vos données.

L'étude rapporte que 52 % des applications partagent vos données avec des entreprises tierces. Elles ne se contentent pas de récolter des données, puisqu'elles les partagent ensuite sans que vous puissiez savoir à qui, et le plus souvent, elles se font payer pour cela.

Instagram partage 79% de vos données aux entreprises

La plateforme a établi un tableau (ci-dessous) sur les résultats de cette enquête. À chaque fois que vous recherchez une vidéo sur YouTube, 43 % de vos données personnelles sont envoyées vers une société tierce. Ces données collectées servent à informer les types de publicités que vous verrez avant et pendant les vidéos, ainsi qu'à être vendues à des marques qui vous cibleront sur d'autres plateformes de médias sociaux.

Mais Youtube n’est pas le pire dans le genre. Instagram se classe en première position avec…79% de vos données, y compris l'historique de navigation et les informations personnelles partagés. Le réseau social va même jusqu'à partager des données sur vos achats récents. Raison pour laquelle vous retrouvez de plus en plus de publicités liées à des achats récents ou consultations sur des sites.

Facebook est second de ce classement avec 57% de données partagées devant LinkedIn et Uber Eats qui partagent tous deux 50%.

Tiktok est 10e ex-aequo avec eBay, Duolingo et ITV hub avec un score de 36%.

© pCloud

Netflix, Zoom et Teams bons élèves

Comme le révèle la plateforme, il existe également de bons élèves. pCloud dresse aussi une liste de toutes ces applications qui n'exploitent et ne cèdent pas ou peu vos données. On y découvre notamment Netflix, Zoom, Microsoft Teams ou encore Skype.