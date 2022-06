Solide chapitre, ou plutôt onglet, de notre quotidien digital qui se referme : Internet Explorer, ce mercredi 15 juin, c'est officiellement terminé. Le navigateur, créé il y a 27 ans par Microsoft, comme annoncé il y a un an par la firme de Redmond , passe définitivement en "Corbeille". Une disparition qui aura un impact plus symbolique que concret dans nos vies digitales : si le petit "E" bleu fut le roi du pétrole au départ des années 2000 (avec jusqu'à 95% d'hégémonie parmi les navigateurs en 2004 !), sa popularité s'est totalement écrasée avec l'avènement des années 2010. Plus supporté par bon nombre de sites, plus compatible avec les usages web les plus récents, plus poreux face aux attaques malveillantes, "IE" était devenu totalement déserté, avec à peine 1% de part de marché trusté en 2021.

Introduit sous Windows 95, popularisé avec Windows 98 (où il fut installé par défaut, ce qui lui a permis d'asseoir sa supériorité) et couronné par Windows XP, Internet Explorer a été l'agent de voyage, le guide touristique, le véhicule qui a permis à une immense partie de terriens de découvrir Internet, à l'époque où les moteurs de recherche dominants s'appellent Yahoo ou Altavista, celle où Caramail jetait les prémices des réseaux sociaux.

Et l'avenir ? Microsoft Edge, Google Chrome... ou un autre