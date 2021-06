Si votre application Google plante et que vous utilisez une smartphone qui tourne sur Android, c'est normal. Une récente mise à jour cause des problèmes de stabilité. De nombreux utilisateurs signalent que l'application s'arrête subitement lorsqu'ils effectuent une recherche. La dernière mise à jour, en date de 21 juin, serait la cause de ces soucis.

Il existe toutefois une manipulation pour contourner le problème, en attendant que Google ne déploie un correctif.

-Allez dans les paramètres de votre téléphone

-Ouvrez le menu des applications, puis faites défiler pour sélectionner l'application Google.

-Appuyez sur les trois points en haut à droite.

-Désinstallez les mises à jour.

Cette astuce n'est qu'une solution temporaire. Il faudra attendre le correctif de Google pour pouvoir utiliser à nouveau l'application correctement.