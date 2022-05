S’offrir le nouvel iPhone à plus de 1 100 € n’est pas à la portée de toutes les bourses. Qui plus est en ces temps de crise où le pouvoir d’achat est mis sous pression. Entre la facture d’électricité à payer ou s’offrir un nouvel iPhone, le choix est vite fait. Mais la marque à la pomme n’en conserve pas moins un réel pouvoir d’attraction auprès de nombreuses personnes.

Pour rendre ses produits plus accessibles, Apple envisage de proposer la location de ses produits phares (iPhone et iPad notamment), via une formule d’abonnement. Apple resterait donc propriétaire du matériel, à la différence des opérateurs de téléphonie mobile qui proposent des formules d’abonnements à leurs services en échange d’un appareil à prix réduit, propriété de l’acheteur au bout d’un contrat de 24 mois.

Selon le site des Échos, Apple envisage le lancement de ce service d’ici la fin de l’année ou début 2023. Pour commander un appareil, il suffira de se rendre sur l’App Store et de retirer ensuite la commande en magasin ou se la faire livrer par la poste.

Apple n’a cependant pas encore précisé quels seraient les coûts de ces abonnements, si bien qu’il est impossible, pour l’heure, de déterminer si cela sera réellement avantageux. En revanche, il est certain que ce service rendra Apple encore plus attractif et pourrait séduire une clientèle jugeant que l’achat d’un iPhone ou d’un iPad est trop onéreux.

Pour Apple, c’est aussi un moyen de générer des revenus étalés sur toute l’année alors que de nombreux produits ont une très forte saisonnalité. La marque à la Pomme confirme aussi sa nouvelle stratégie, orientée vers le service à la clientèle.

Fin 2020, l’entreprise avait ainsi lancé Apple One, son offre de "super-bundle" regroupant plusieurs de ses applications (Apple TV +, Apple Music, son catalogue de jeux mobiles Arcade, son kiosque News + et son appli sport Fitness), ainsi que du stockage de données. Il ne serait donc pas étonnant que cette nouvelle offre de location s’intègre dans ce package.