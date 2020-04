La manette de la PS5 sera résolument plus futuriste et bicolore. Ne dites pas DualShock 5 mais DualSense !

Crise du Covid-19 ou pas, la PlayStation 5 de Sony atterrira bien dans nos rayons, sous nos sapins et dans nos salons fin 2020 - à un prix, non officiel, estimé entre 449 et 499 €. La console, en elle-même n'a pas encore été dévoilée même si bon nombre de détails sont déjà connus (temps de chargements fortement écourtés via l'intégration d'un disque SSD, rétrocompatibilité avec la PS4, puissance de calcul graphique fortement revue à la hausse,...).

En revanche, alors que la moitié de la planète est confinée, Sony vient de dévoiler la nouvelle manette de son imminente PS5. Et, alors qu'on s'attendait à un relifting plutôt mineur de l'actuelle DualShock 4, on assiste à une petite révolution de palais !

La mort de la DualShock, vive DualSense

Baptisée DualSense, la nouvelle manette crée, déjà par son nom officiel, une cassure avec la génération DualShock, en place depuis la toute première PlayStation sortie au milieu des années nonante.

En matière de design, la rupture est très forte également : la nouvelle manette se présente en blanc et noir, rompant avec le traditionnel noir utilisé depuis la PS2. © SONY

Sony conserve fort heureusement ses deux sticks symétriques, qui entourent désormais un logo principal PlayStation incrusté dans la coque et cliquable. Pas touche non plus, aux iconiques "Croix, Triangle, Carré, Rond". Sony précise que les boutons "gâchette" (L1/L2 - R1/R2) seront désormais munis du retour de force, qui sera donc sensible par exemple lorsque vous bandez un arc avec Lara Croft sur le dernier Tomb Raider.

Micro, LED, USB-C

Les LED, qu'on espère moins énergivores que sur la DualShock 4 se présenteront désormais sur la face avant du pad. Un microphone est désormais directement intégré à la manette. (histoire de discuter avec des amis sans avoir à brancher un autre périphérique). La DualSense se chargera, désormais, via un port USB-C.

© SONY



Autre nouveauté de cette manette au look résolument plus futuriste (plus inspiré des derniers pads Xbox, aussi...) : le bouton "Share", que Sony avait introduit sur la PS4 avec un certain flair (la génération Twitch était moins évidente à deviner en 2012, lors de la conception de la PS4 parue fin 2013, que de nos jours), mute et devient "Create". Sony a promis d'en dire plus prochainement à ce sujet. Et de révéler le design final de sa console très attendue, également.