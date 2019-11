Et un pas de plus vers l'unification ! Le futur logo du groupe Facebook, épuré, sera bientôt présenté dans différentes couleurs qui changent en fonction de l’application : bleu pour Facebook, vert pour WhatsApp et fuchsia pour Instagram. Attention, les applications Facebook, Instagram et Whatsapp conserveront toujours leurs logos (et leurs typos) propres, on parle ici de l'identité visuelle que le groupe utilisera de manière plus officielle. Ce nouveau visuel sera, toutefois, affiché en bas de chacune des trois apps précitées, telle une signature.

"Les gens devraient savoir quelles entreprises fabriquent les produits qu’ils utilisent", a déclaré Antonio Lucio, responsable du marketing chez Facebook, sur un blog officiel de l'entreprise.

Reste désormais à savoir jusqu'où iront ces synergies : pour rappel, Facebook travaille bel et bien sur une intégration plus poussée de ses trois joyaux sociaux, avec, notamment, une messagerie instantanée commune dont les contours doivent encore être définis.