Mardi soir, le groupe américain Apple a présenté sa nouvelle gamme d’iPhone, version 12. Mais la petite surprise inattendue de la soirée fut sans conteste le lancement d’un nouveau haut-parleur connecté, le HomePod mini, au prix attractif de 99 euros. Le petit frère du HomePod qui, lui, se vend à 329 euros. Mais sur le site d’Apple Belgique, pas de trace du HomePod classique, pas plus que de son nouveau camarade.

Pénurie? Non. En réalité, la particularité de ces deux objets connectés est de proposer un assistant vocal, Siri, censé dialoguer avec ses utilisateurs. Mais voilà, si le système répond fort bien en français, il n’en est pas de même pour le néerlandais. Enfin, pour les variantes flamandes qui restent importantes en raison de la persistance de patois ou d’accents régionaux. En 2015, lors du lancement d’un autre objet connecté, l’Apple Tv, la Belgique avait été privée de la télécommande spéciale utilisant déjà les oreilles numériques de Siri, le géant américain n’étant pas en mesure d’en proposer une version destinée aux néerlandophones. Une manière, sans doute, d’éviter de froisser les susceptibilités linguistiques propres au petit marché belge. Et c’est pareil pour le HomePod original, lancé en 2018, et maintenant pour sa version Mini, qui n’apparaissent pas sur le site belge d’Apple

Pourtant, il existe désormais une version “Dutch Belgium” de Siri. “Oui, mais elle ne comprend pas le flamand de la rue”, nous explique un Flamand. Ce dernier nous avoue donner ses ordres à son iPhone... en anglais.

Il est donc impossible d’acheter ces satanés appareils en Belgique chez Apple. Et, cela, même en passant par un autre site Apple, localisé dans un pays voisin.

Cette différenciation linguistique, les Belges (surtout francophones) technophiles en souffrent depuis belle lurette : c’est elle qui justifie, pour les exactes mêmes raisons que celles citées plus haut, que les produits d’Amazon intégrant l’assistant vocal Alexa ne puissent pas être livrés en Belgique, depuis le site marchand Amazon.fr. On parle, par exemple, de la gamme d’enceintes (avec ou sans écran) connectées Echo, ou encore du pourtant très populaire Amazon Fire TV Stick (seule la version basique est livrable en Belgique, qu’on soit client Prime ou non).

Pour 100 euros de plus?

En réalité, il est tut de même possible de dénicher ledit HomePod, en sortant du cadre strict défini par Apple. Chez Krefel, par exemple, le HomePod original qui est vendu sur les sites officiels français à 329 euros, livraison incluse, on peut l’acquérir au prix de 409,95 euros. Soit 80,95 euros de plus que chez Apple. A la Fnac, c’est pareil, mais le prix passe à 421 euros. Soit 92 euros de plus. Ou 28% plus cher.