L'application de messagerie instantanée cède aussi à la tendance du "mode sombre".

La dernière version de l'application de Facebook propose ainsi un "mode sombre", comme c'est déjà le cas sur Messenger ou Instagram. Pour en profiter, il convient de mettre à jour son application (la version 2.20.30 sur iOS, ou la version 2.20.65 sur Android).

Pour l'activer sur Android, il y a deux possibilités. Soit votre téléphone est déjà passé en mode sombre et il devrait s'enclencher naturellement. Soit vous allez dans les paramètres de WhatsApp. Vous trouverez alors dans l'onglet "Discussions" la possibilité de changer le thème de l'application.

Pour l'activer sur iOS, la manœuvre n'est possible que si vous disposez d'iOS 13. Rendez-vous alors dans les paramètres du système, rubrique luminosité et affichage et activer le “mode sombre”.