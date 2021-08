D'après le site WAbetainfo, spécialement dédié aux nouveautés concernant WhatsApp sur iOS, Android et Windows, l'application de messagerie va, une nouvelle fois, mettre en place une fonctionnalité qui devrait plaire aux utilisateurs.

Dans une très prochaine mise à jour, il sera en effet possible de réagir aux messages reçus directement dans une conversation. Pour cela, pas nécessaire de rédiger une vraie réponse avec des mots, mais un simple choix d'emoji...

Plus de fluidité

Messenger, Signal et Instagram proposent déjà cette option, mais ce n'était pas encore le cas sur WhatsApp. Jusqu'à présent, il était simplement possible de répondre à un message spécifique sur l'application, mais en écrivant pour cela un véritable texte. L'utilisation d'emoji va désormais permettre d'exprimer son sentiment sur un message de manière plus rapide, explicite et concise qu'avec des mots.

Comme sur les applications qui proposent déjà l'option, il suffira en effet d'appuyer long sur le message reçu pour voir apparaîre une sélection d'émoticones (content, triste, en colère, cœur...). Ne restera alors plus qu'à cliquer sur l'icone illustrant le mieux votre sentiment du moment.

A noter que pour l’instant, WhatsApp en est au développement, aucune date de lancement n’a encore été communiquée.