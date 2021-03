Zoom mais encore Teams, Skype, WhatsApp : ces outils qui ont permis de se réorganiser vitesse grand V après l’obligation du télétravail partout où il pouvait être mis en place nous mènent aussi la vie de plus en plus dure.

Si vous utilisez de façon quotidienne et répétée ce type d’outils, vous avez certainement repéré une fatigue intense et soudaine qui peut en résulter associée à des yeux qui piquent. C’est parce que l’on fixe davantage son écran, en déduisez-vous… C’est bien plus pernicieux que cela ! Et c’est ce qu’a mis en lumière le professeur de communication Jeremy Bailenson, fondateur du Stanford Virtual Human Interaction Lab aux États-Unis, dans une étude parue dans la revue Technology, Mind, and Behavior de l’American Psychological Association...