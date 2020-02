Sur les 45 000 médecins actifs, près de 4 000 sont en situation de détresse psychologique.

Si les incidents médicaux peuvent avoir de lourdes conséquences auprès des patients, ils impactent également la santé psychologique des médecins. Burn-out, pression, et même suicides, les conséquences sont nombreuses. "Quand un incident se produit , l’impact est également lourd auprès du médecin et notamment sur l’aspect émotionnel. Souvent, j’ai des médecins au téléphone qui expliquent en être traumatisés. Ils disent qu’ils n’arrivent plus à se concentrer sur leur travail, qu’ils n’avancent plus et que leur salle d’attente est pleine mais qu’ils se sentent impuissants. La pression devient alors beaucoup trop forte. Et tout ça sans plainte. Alors, imaginez après une plainte au pénal.