Les centres de fitness Basic-Fit sont bien visibles : leur enseigne orange flashe dans le centres des villes comme des périphéries. Et l’on devrait les voir encore davantage puisque le nombre de centres va passer de 179 à 300 d’ici 2025. Une accélération du rythme qui concernera l’ensemble des trois régions. "Actuellement, il existe 53 clubs en Wallonie, 49 à Bruxelles et 77 en Flandre. On va augmenter proportionnellement leur nombre", explique Raluca Marin, Business Manager de Basic-Fit. "Et de façon organique, en analysant le tissu urbain."

