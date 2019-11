Négligence du médecin, mauvais diagnostic, traitement inadapté ou encore opération ratée. Si elles ne signifient pas nécessairement le décès du patient, ces erreurs médicales seraient responsables, selon l’association Premisse, qui "développe des activités pour répondre au mieux aux différents problèmes que les personnes rencontrent au niveau de la santé et du bien-être", de la mort de 2 000 à 4 000 personnes chaque année, ce qui en ferait la troisième cause de décès en Belgique, après les cancers et les maladies cardiovasculaires.

Comment définir une erreur médicale ? "Cela va du manque d’information du médecin envers le patient à une attitude froide, ou encore à une erreur de diagnostic, de traitement ou d’imprudence. La situation la plus courante, c’est quand un patient n’a pas été suffisamment alerté par le médecin sur les risques d’une opération ou sur la prise d’un traitement", explique Thierry Monin, chargé de projets au sein de la Ligue des usagers des services de santé (LUSS).

(...)