Quand une erreur médicale survient à l’hôpital, toutes les informations concernant les causes qui les ont provoquées restent en interne, pour peu qu’il existe un système de déclaration. "On instaure tout doucement un contrôle de qualité mais cela reste insuffisant. Tout fonctionne en vase clos alors qu’il faudrait le mentionner aux autres cliniques afin qu’elles ne se reproduisent plus", lance Michel Bafort, responsable du service gynécologique de l’hôpital AZ Alma et membre actif au Conseil national de l’Ordre des médecins.

Établir un point d’enregistrement national pour signaler les erreurs médicales sous la forme d’un Conseil supérieur pour la sécurité des actes médicaux, c’est l’idée avancée par ce membre actif du Conseil national de l’Ordre des médecins qui commence à être soutenue par la profession.

(...)