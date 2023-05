Ibrahimovic comme Preud’homme en sont accros: qu'est-ce que le snus, ce petit bonbon de nicotine interdit ?

C’est en gros une nouvelle forme de "tabac" à priser, pratique ancienne redevenue tendance notamment auprès des jeunes. Pourquoi ? Parce que ce n’est pas cher : moins de 5 € sur des sites néerlandais ou suisses. Parce qu’une boîte de 20 sachets correspond à l’équivalent de 60 cigarettes. Parce que c’est discret. Enfin, parce que c’est aromatisé, transformant ce sachet en bonbon de nicotine en quelque sorte !

Sur TikTok, on peut d'ailleurs voir le footballeur Zlatan Ibrahimovic cracher son snus avant de rentrer sur le terrain. La star scandinave est un grand adepte de cette forme de tabac (comme Michel Preud'homme !) interdite à la vente par l'Union européenne (sauf en Suède, le pays ayant mis en balance son entrée dans l'UE à la condition de conserver la possibilité de vendre le snus). Pourtant, il est aussi légal en Suisse, en Finlande, en Norvège, en Estonie. Et aux États-Unis où depuis 2019, la Food and Drug Administration a approuvé le dossier du fabricant suédois, Swedish Match, fournissant la garantie "que le snus posait un risque moindre de cancer de la bouche ou du poumon, de maladie cardiovasculaire et d'autres maladies associées à la cigarette".

Depuis quelque temps, on voit une recrudescence de son usage chez les jeunes Belges et sur TikTok, le hashtag snus fleurit avec des premiers essais à 90 mg qui font tourner la tête… Ce qui pourrait à terme devenir un problème de santé publique. "L'utilisation prolongée et intensive du tabac à priser peut réduire considérablement le niveau d'acidité de votre bouche en raison de la nicotine qui peut avoir un effet corrosif. Cela peut entraîner des infections graves des gencives", explique le toxicologue Jan Tytgat à Het Laatste Nieuws. Qui rajoute que la substance est absorbée également par les poumons et que, combinée "à l'environnement légèrement acide de notre salive, elle peut produire des nitrosamines, soit des substances cancérigènes".

Enfin, le snus étant très vite addictif, au vu du taux de nicotine, il peut rapidement devenir la porte d’entrée des plus jeunes vers le tabagisme.