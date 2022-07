Protection des articulations, élimination des toxines, tonicité de la peau... : voici tous les bienfaits des bains de mer !

L’eau de mer contient tout ! Des vitamines, des sels minéraux et des oligoéléments, indispensables aux besoins de l’organisme. Des bienfaits complets pour le corps et pour la tête.

Bienfaits psychologiques

L’eau de mer apporte une détente générale liée à l’imaginaire : le bord de mer, ce sont les vacances ! La regarder, l’écouter, la sentir relaxe rapidement.

Effet cocon de l’eau de mer, quelle que soit la température.

Bienfaits physiques

Amélioration de la circulation sanguine. En plus de la pression naturelle accrue sur les jambes lors de la marche, il y a une vasoconstriction des vaisseaux sanguins : le flux sanguin remonte, les jambes sont moins lourdes.

Protection des articulations

Grâce à la salinité de l’eau, le poids du corps sur les articulations est réduit de moitié. Le mouvement est plus aisé.

Élimination des toxines

Grâce aux oligoéléments qui pénètrent par voie transcutanée en quantité infinitésimale mais suffisante pour nos besoins si l’eau est à la température du corps. L’action est moindre si l’eau est froide.

Amélioration de la respiration

Grâce aux aérosols marins (fines particules d’eau de mer) qui tapissent la muqueuse respiratoire et permettent l’évacuation des mucosités.

Amélioration des pathologies de la peau :

Psoriasis, eczéma, même si d’autres facteurs comptent (détente, soleil). Seule contre-indication : une plaie qui saigne. Le sel ralentit la cicatrisation.

Tonicité de la peau

La marche dans l’eau tonifie la peau, le sel provoque un mini-gommage naturel. Plus l’eau est froide, plus les pores se resserrent rendant la peau plus ferme. Elle masse et a une action sur la cellulite et la rétention d’eau.

Faut-il se rincer après un bain de mer ?

Il n’y a pas de règle ; il faut faire comme on le sent. Si la peau tire, mieux vaut se rincer, cela ne retire rien des bénéfices. Et ne pas se rincer n’apporte rien de plus.

L’eau de mer a une composition strictement identique sur toute la surface du globe, le seul élément qui change, c’est le sel. Plus l’eau est chaude, plus elle est salée à cause de l’évaporation.