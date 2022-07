"Il n’y a pas un jour sans pénurie de médicaments": inquiétude dans le secteur

"Il n'y a pas un jour sans pénurie de médicaments", confie Nicolas Echement, porte-parole de l'association pharmaceutique belge (APB). Depuis plusieurs jours, certains médicaments manquent en effet à l'appel en pharmacie sur les 10 000 remèdes commercialisés en Belgique.

L'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) estime que près de 10 % des médicaments sont actuellement indisponibles. Parmi eux, on retrouve les antidouleurs pour enfants. "Il s'agit de certaines variations de Nurofen, de Perdolan et d'autres produits similaires. Il y a actuellement une grande demande et donc une tension importante dans le secteur, ce qui exerce une pression sur les firmes et les volumes des autres médicaments. On constate également le même phénomène avec les immunoglobulines, la priorité est donc donnée aux patients dans les hôpitaux", explique l'AFMPS. Concernant le Nurofen pédiatrique comme pour d'autres médicaments, au moins trois alternatives disponibles existent avec la même substance active, le dosage souhaité, la même voie d'administration et pour certains médicaments, la même forme pharmaceutique.

"Pour certaines boîtes de 30 pilules, on peut réussir à en trouver d'autres en comportant 10, on peut également trouver des gélules. Pour les enfants, il est possible de les remplacer par des sirops, on a des variations et d'autres substances actives comme le paracétamol ou l'ibuprofène. Dans la majorité des cas, on trouve des alternatives mais ça devient de plus en plus compliqué. On reçoit des notifications de la part des firmes, les pharmaciens peuvent également le notifier chez nous, on voit alors ensuite avec nos experts quelles sont les mesures à prendre, ça peut aller de l'importation via d'autres pays à la rationalisation d'un usage jusqu'à la proposition d'alternative aux médicaments sous pression", détaille-t-elle.

Autre élément qui risque d’amplifier la pénurie de médicaments : les difficultés rencontrées par le secteur de la distribution des médicaments. Les grossistes-répartiteurs qui assurent les livraisons quand les pharmaciens n’ont pas ou de moins en moins en stock s’estiment au bord de la faillite et appellent le Fédéral à la rescousse. L’Association nationale des grossistes-répartiteurs craint un allongement des temps de livraisons pour des zones plus reculées afin de réduire les frais de logistique.