Covid: la Wallonie de retour en rouge foncé sur la carte de l'ECDC

La Wallonie est de nouveau en rouge foncé sur la carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), mise à jour jeudi. Elle rejoint ainsi Bruxelles-Capitale et la Flandre dans ce niveau d'alerte.

L'ECDC publie chaque jeudi une carte européenne basée sur l'incidence sur 14 jours, pondérée par la couverture vaccinale de chaque région. Elle propose quatre couleurs en fonction de la gravité de la situation épidémiologique: vert, orange, rouge et rouge foncé. Certaines zones sont également affichées en gris foncé, lorsque le taux de test est insuffisant, ou en gris clair, signe d'un manque de données.

A l'exception du Danemark et de la Lettonie, toutes les régions d'Europe qui n'apparaissent pas en gris affichent la couleur rouge foncé sur la nouvelle carte. La France, l'Italie, la Grèce et le Portugal, les provinces espagnoles mesurées à l'exception de Murcie, les Pays-Bas, l'Irlande, le Luxembourg, l'Autriche et la Slovénie sont ainsi en rouge foncé sur la carte.

En Outre-mer, Mayotte est la seule région en orange, à l'instar de la province de Murcie sur le territoire espagnol.