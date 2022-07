Canicule: gare au coups de chaleur chez les nourrissons, voici les signes qui doivent vous alerter

En cette période de fortes chaleurs, maintenir une pièce aussi fraîche semble illusoire mais des astuces existent. "La température idéale c'est 18 degrés Celsius mais il y a des endroits où c'est tout simplement impossible. Pour tendre vers cette température, il est important de bien aérer, d'ouvrir les fenêtres tôt le matin et en soirée quand les températures extérieures sont plus basses. Placer un ventilateur dans la chambre, en direction du lit du bébé mais pas trop proche est également une bonne idée pour éviter les coups de chaleur", explique le docteur Élisabeth Rebuffat, responsable du département pédiatrie à l'hôpital Saint-Pierre (Bruxelles).

Chez les tout-petits (entre 0 et 3 mois plus particulièrement), les coups de chaleur peuvent s'avérer extrêmement dangereux. La pédiatre recommande dès lors aux parents d'être particulièrement attentifs à tout changement de comportement de leur enfant. "Le fait d'être grincheux ou apathique peut être le signe d'un coup de chaud. On conseille aussi aux parents de prendre régulièrement la température de leur enfant. Si elle excède 37 degrés, on recommande de n'habiller le bébé qu'avec un Pampers et le placer dans un lieu plus frais", poursuit-elle. Si le thermomètre affiche 38 degrés ou plus, une visite chez un pédiatre s'impose. "Les tout-petits peuvent faire des infections graves sans avoir forcément beaucoup de fièvre, il est donc important de consulter sans tarder. Pour les enfants plus grands, les risques sont moins grands."