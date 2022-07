L’étude interpellante: 75% des Belges ne boivent pas assez d’eau

Avec le mercure qui grimpe, inutile de rappeler qu’il est important de bien s’hydrater. Et pourtant, selon une étude menée par Waterdrop et Appinio, 75,7 % des Belges ne boivent pas assez d’eau chaque jour ! Ce pourcentage atteint 84,7 % lorsqu’il s’agit des plus de 65 ans. Soda et boissons sucrées remplacent trop souvent l’eau, mais n’assure pas le rôle d’hydratation et renforcent la sensation de soif.

L’eau est un élément indispensable de notre santé. L’une des fonctions les plus importantes de l’eau dans notre corps est le transport des nutriments et de l’oxygène vers les cellules. C’est aussi le principal composant de plusieurs organes vitaux : environ 75 % du cerveau ou 71 % du foie sont constitués d’eau.

L’étude de Waterdrop révèle également que 80 % des participants ont déjà ressenti un signe de déshydratation.

"La déshydratation est fréquente l'été face aux vagues de chaleur, mais elle est aussi souvent présente tout au long de l'année. Nous y prêtons simplement moins attention", indique Waterdrop. "Pourtant, maintenir un taux d'hydratation suffisant permet de conserver une meilleure énergie, un bon fonctionnement des cellules et une peau en pleine santé. Parmi ces signes de déshydratation : rétention d'eau, bouche sèche, maux de tête et bien d'autres."

Si nous consommons trop peu d’eau, c’est soit parce qu’on n’en ressent pas le besoin (38,7 %), soit parce qu’on n’y pense tout simplement pas (47,3 %). C’est pourquoi Waterdrop a développé une application tracker d’hydratation et un bouchon connecté. Cette application permet de suivre sa consommation de boisson et de se fixer des objectifs journaliers.