Covid-19: une nouvelle étude alerte sur des complications potentiellement mortelles des mois après une infection

Le quotidien britannique The Sun rapporte les résultats édifiants d'une étude réalisée par les chercheurs du Kings College de Londres.

Selon les auteurs, le coronavirus impacterait l'ensemble du corps humain et non pas uniquement le système respiratoire.

D'après les données récoltées, un lien existerait entre une infection au Covid-19 et un plus grand risque de développer des maladies cardiovasculaires et du diabète. Cela se vérifierait particulièrement dans les trois mois qui suivent la contamination.

Pour leur étude, les experts se sont ainsi basés sur les données médicales de plus de 400.000 patients. L'analyse a montré que ces derniers avaient 81% de chance supplémentaire de souffrir de diabète dans les 4 premières semaines de l'infection. Ce risque accru retomberait ensuite à 27% jusqu'à 12 semaines après la contamination.

Par ailleurs, les patients Covid-19 montraient également 6 fois plus de chance de contracter des problèmes cardiovasculaires.