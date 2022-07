Perte de cheveux et de libido, la liste des symptômes du Covid-19 à long terme se rallonge

Si pour certains le coronavirus s'apparente à une semaine de courbatures et de fièvre, pour d'autres la maladie rime avec plusieurs mois de calvaire. De fait, certaines personnes conservent des symptômes durant plusieurs mois, tels que la perte du goût ou de l'odorat, mais pas que. En effet, nous vous avions dressé ici la liste des symptômes les plus courants à long terme. On pouvait notamment citer les douleurs musculaires ou les troubles respiratoires, mais cette liste serait en réalité bien plus longue.

De fait, des chercheurs de l’Université de Birmingham, au Royaume-Uni, viennent de déterminer qu'il existe 62 symptômes fréquents du Covid long. Parmi ces derniers, deux nouveaux symptômes ont attiré l'attention : la perte de cheveux et de libido. Pour arriver à ces conclusions, les chercheurs ont analysé les dossiers médicaux de 2,4 millions de britanniques anonymes ayant contracté le coronavirus.

"Cette recherche valide ce que les patients ont dit aux cliniciens tout au long de la pandémie, à savoir que les symptômes du Covid long sont extrêmement larges. Les symptômes que nous avons identifiés devraient aider à améliorer l'évaluation des patients souffrant d'effets à long terme du Covid-19, et à envisager la meilleure façon de gérer ces symptômes", a expliqué le Dr Shamil Haroon, l'un des auteurs de l'étude, publiée dans le magazine scientifique Nature Medicine ce lundi 25 juillet.