Comme les cochons, nous pourrions respirer par… l’anus

Pourrions-nous respirer par l’anus, comme les cochons? C'est que ce que révèlent les résultats d’une recherche menée par des scientifiques japonais, rapporte VICE.

En effet, les cochons pourraient absorber de l’oxygène par l’anus pour respirer. Les humains aussi.

"C'est tellement impressionnant, parce que nous n'avons jamais pensé à respirer par l'intestin, mais c'est possible", a déclaré le Dr. Takanori Takebe, auteur de l'étude et médecin à l'Université Médicale et Dentaire de Tokyo.

Il peut s'agir là d'une potentielle bonne nouvelle pour les personnes souffrant de difficultés respiratoire. Si la pandémie de COVID-19 nous a démontré quelque chose, c'est bien l’importance de développer de nouvelles méthodes de ventilation et d’oxygénation des patients admis à l’hôpital.

Selon cette étude, il serait donc possible de pomper de l’oxygène, comme les cochons le font, et à l'aide d'un liquide oxygénant à travers l’anus, le faire remonter aux intestins. Incroyable.

Pour tester l'efficacité de la technique de ventilation par l'anus sur les humains, des essais cliniques pourraient débuter bientôt. "Les tests commenceront dès cette année", a confirmé le Dr. Takebe à VICE.