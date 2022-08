Variole du singe : l’OMS fustige la "stigmatisation des homosexuels"

Mercredi, un premier cas de mineur infecté par la variole du singe était signalé en Belgique. Il s’agit d’un adolescent de seize ans. En début de semaine, 482 cas de variole du singe étaient recensés dans notre pays, majoritairement chez des personnes âgées de 18 à 71 ans. Vingt-huit d’entre elles étaient hospitalisées, soit 7 % des personnes contaminées. Si elle touche majoritairement les hommes homosexuels, elle concerne potentiellement toute la population.

"La variole du singe n'est pas une maladie sexuellement transmissible à proprement parler : elle se transmet d'une personne à une autre par contact étroit avec une personne qui présente une éruption cutanée due à la variole du singe, y compris par contacts en face-à-face, de peau à peau, de bouche-à-bouche ou de bouche à peau, que ce soit lors d'un rapport sexuel ou d'un autre contact", indique l'OMS sur son site internet.

Sur les réseaux sociaux, des personnes s'inquiètent d'une stigmatisation des homosexuels en raison de l'épidémie. "La variole du singe peut se transmettre dans l'air, pourquoi ne mettent-ils la responsabilité que sur les gays ?", s'interroge ainsi un internaute, cité par nos confrères de France 24 tandis qu'un autre estime que "transformer la variole du singe en un problème gay est dangereux".

Sur son site, France 24 précise que l'OMS a tenu à réagir face à l'émergence d'un discours discriminatoire vis-à-vis des homosexuels. "Les cas recensés sont, pour l'heure, principalement, mais pas exclusivement, de jeunes hommes ayant eu des relations sexuelles avec des hommes", a-t-elle souligné, ajoutant que "la stigmatisation et la discrimination sont toujours inacceptables, et le sont d'autant plus dans le cadre de cette épidémie. Nous sommes tous concernés."