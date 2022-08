Accueil Actu Santé Comment chouchouter son sommeil paradoxal Et ce faisant, booster sa mémoire, sa créativité et être moins esclave de ses émotions. Weymeels Elodie ©Shutterstock

Le sommeil paradoxal est cette phase de sommeil active durant laquelle le cerveau consolide la mémoire et tend à évacuer la fatigue nerveuse. Ce cycle et d’autres (sommeil profond par exemple) se suivent cinq à six fois par nuit, indique la somnologue Benny Mwenge, des Cliniques universitaires St-Luc. Lors du sommeil paradoxal, nos yeux bougent rapidement derrière...