Accueil Actu Santé Pour qui? Quand? Où? Tout ce qu'il faut savoir sur la vaccination contre la variole du singe Alors que Sciensano a annoncé un total de 546 cas confirmés de variole du singe en Belgique, qu'en est-il au niveau de la vaccination contre la maladie? On fait le point. Laurence Dardenne Journaliste Santé, Bien-être/beauté ©afp

Une vaccination ciblée contre la variole du singe, sur invitation personnelle envoyée au public a priori le plus concerné: voilà ce qui a été décidé dans notre pays pour limiter autant que possible l'expansion de l'épidémie en cours. "L'objectif ou l'ambition est de minimaliser ou réduire au maximum la propagation de ce virus qui cause une maladie qui peut être pénible, si pas mortelle mais grave, a annoncé d'emblée le...