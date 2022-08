Accueil Actu Santé Ballonnement, le mal de l’été: voici comment faire pour s’en débarrasser Les écarts alimentaires estivaux peuvent provoquer des maux de ventre et des intestins. On vous explique pourquoi. Weymeels Elodie ©Shutterstock

C’est l’été, on mange davantage de légumes crus, on se prend plus d’apéros, on mange aussi moins chez soi. Super, non ? Oui, mais… vous ballonnez peut-être davantage ! Si le stress...