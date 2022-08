La Biafine comme crème de jour, une tendance beauté TikTok qui pourrait bien s'avérer néfaste

Cela fait quelques semaines que des utilisatrices américaines de TikTok font l'apologie de la Biafine, crème utilisée pour soulager "des irritations, des brûlures légères, les coups de soleil, et pour apaiser les rougeurs dues à une radiothérapie", comme l'explique la dermatologue Dr Anne de Fonclare. "Elle n’est en aucun cas recommandée comme crème hydratante ni ne protège des rayons ultraviolets", ajoute-t-elle.

C'est pourtant comme crème hydratante que les influenceuses beauté de TikTok suggèrent à leur public, présentant la Biafine comme un "produit miracle".

Le succès de cette publicité à la crème est tel que le #biafine a dépassé les dix millions de vues sur TikTok.

Quels sont les risques?

Comme Dr Anne de Fonclare l'explique à Ouest-France, il faut respecter l'utilisation préconisée pour cette crème: " la Biafine, comme tout médicament, comporte des excipients dits "à effet notoire" qui peuvent être mal tolérés et provoquer des effets indésirables".

Parmi ces effets, on peut retrouver les irritations cutanées, des réactions cutanées locales ou encore des réactions allergiques. De plus, la dermatologue Marie Jourdan met elle aussi en garde les lecteurs de Brut contre les dangers de la Biafine. Elle souligne le nombre trop élevé d'ingrédients, trop "pour n'avoir que des aspects bénéfiques" , rappelle qu'il s'agit d'une crème très grasse qui va donc "permettre à une brûlure de ne pas se déshydrater, mais sur une peau normale, c'est tellement gras que ça peut provoquer de l'acné" et explique aussi le danger de la présence d'huiles essentielles dans la crème: "cela le rend photosensibilisant. Cette crème peut donc provoquer des marques indélébiles au soleil."

Il y a pire: comme l'explique au Parisien la dermatologue Audrey Drey, le principal actif dans la célèbre crème est la trolamine qui est "un tensioactif qui crée l'émulsion. Elle peut réagir avec des molécules de l'environnement qui s'appellent les nitrites pour former les nitrosamines. Ce sont des molécules qui sont cancérigènes".

Vice tente dans une vidéo sur TikTok de dissuader les gens de faire confiance aux influenceuses et leurs conseils beauté concernant la Biafine.

Il existe donc plein de raisons valables pour ne pas s'essayer à cette tendance qui risque d'être plus néfaste que positive pour la peau de ses partisantes.