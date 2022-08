Accueil Actu Santé Canicule: attention aux intoxications alimentaires, voici les règles d’or à respecter pour les éviter L’agence donne sept conseils pour faire ses courses et stocker ses aliments en toute sécurité. Van Hoof Thibaut ©Shutterstock

La chaleur joue sur l'organisme, la nature ou encore les appareils électroniques. Et la nourriture n'est évidemment pas exclue de cette liste. À l'heure où les barbecues se multiplient et que l'on mange dès qu'on le peut à l'extérieur, quelques règles sont à suivre pour éviter de tomber malade. C'est d'ailleurs l'Afsca qui met en garde la population : depuis le début de l'été, l'agence de sécurité alimentaire a reçu deux fois plus de signalements d'intoxication alimentaire. "Nous avons reçu plus de 300 notifications depuis 2 mois, indique Jean-Sébastien Walhin,...