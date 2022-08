Accueil Actu Santé Covid : les raisons de croire à une rentrée plus sereine Aucun sous-variant ne semble s’imposer et devenir dominant en Europe. Les experts affichent une confiance mesurée. Ludovic Jimenez Journaliste service Belgique - Société



©Shutterstock

On le répète depuis des mois et les experts sont unanimes à ce sujet, le Covid-19 ne va pas disparaître de sitôt et le scénario le plus probable est celui d’un pic épidémique à l’automne. S’il est passé sous les radars ces derniers temps, décrue épidémique...