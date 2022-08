Variole du singe: un enfant infecté au Grand-Duché de Luxembourg

L'enfant se trouve dans "un état stable et non préoccupant", a-t-il précisé. Il a été isolé. La garderie que fréquentait l'enfant reste ouverte et aucun autre enfant ne présente actuellement de symptômes, a ajouté le communiqué du ministère.

Les personnes ayant été en contact avec le bambin, dont l'âge et le sexe n'ont pas été communiqués, ont été informées.

Selon les données arrêtées au 10 août, 41 hommes au Luxembourg avaient été contaminés par la variole du singe.

En Belgique, l'institut de santé publique Sciensano avait comptabilisé au 15 août 624 cas d'infection.