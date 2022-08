Un tiers de la population mondiale toujours pas vaccinée contre le Covid-19, déplore l'OMS

Le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus a appelé jeudi à Genève les gouvernements à "davantage" d'efforts alors que plus d'un million de personnes sont mortes depuis le début de l'année en lien avec le Covid-19. Parmi les personnes qui doivent encore être vaccinées se trouvent deux tiers du personnel de santé et trois quarts des personnes âgées dans les pays à revenus bas et intermédiaires. Le directeur général de l'OMS a toutefois fait état de tendances positives en Afrique, où les pays dont les taux de vaccination étaient jusqu'à présent faibles sont en train de rattraper leur retard.

Certains ont même réussi à vacciner tout le personnel de santé et les personnes âgées. Parmi les 34 pays qui avaient immunisé moins de 10% de leur population mi-janvier, surtout dans cette région, il en restait 10 fin juin. La plupart font face à des urgences humanitaires.

"Cependant, il reste encore beaucoup à faire", a encore prévenu le patron de l'OMS.

Au total, le nombre de personnes décédées du coronavirus depuis début janvier a franchi la barre du million. "Nous avons dépassé le jalon tragique d'un million de décès dus au Covid-19 depuis le début de l'année", a ainsi regretté Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Quand les victimes sont aussi nombreuses, on ne peut pas dire que le monde a appris à vivre avec le Covid-19, a-t-il fustigé. Tous les moyens sont pourtant à disposition pour éviter ces décès, a-t-il souligné.

Le directeur général de l'OMS a dès lors demandé aux gouvernements de tous les pays de redoubler d'efforts pour vacciner tous les travailleurs de la santé, les personnes âgées et les autres personnes les plus exposées, afin d'atteindre une couverture vaccinale de 70% pour l'ensemble de la population.

Selon les dernières statistiques de l'OMS, la pandémie de Covid-19 est responsable de 6,45 millions de décès dans le monde depuis que les premiers cas sont apparus fin 2019 dans la région de Wuhan, en Chine.