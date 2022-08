Moderna porte plainte contre Pfizer pour violation de brevet concernant le vaccin contre le Covid-19

L'entreprise américaine de biotechnologies Moderna a annoncé vendredi porter plainte contre Pfizer et BioNTech pour violation de brevet concernant leur vaccin à ARN messager contre le Covid-19. "Moderna est convaincue que le vaccin Comirnaty de Pfizer et BioNTech contre le Covid-19 contrevient à des brevets déposés par Moderna entre 2010 et 2016 et couvrant la technologie fondamentale de l'ARN messager de Moderna", indique un communiqué de la firme.