"The big resignation", le nouveau phénomène aux États-Unis ou comment réinventer sa carrière pour être bien au travail

Aux États-Unis, plus de 20 millions d’employés ont quitté leur travail en 2021. Le phénomène est tel qu’on lui a donné un nom : "The big resignation". Une "grande démission" qui commence aussi à s’observer en France. Comment l’expliquer ? Et comment s’y prendre lorsqu’on a envie de rebattre les cartes de sa vie professionnelle ?