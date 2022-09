Accueil Actu Santé Inquiétant: les pensées suicidaires affectent de plus en plus de jeunes de 12 à 25 ans De plus en plus de jeunes appellent la ligne d’écoute du Centre de prévention du suicide. Weymeels Elodie ©Shutterstock

Cette augmentation des appels d'adolescents et jeunes adultes de 12 à 25 ans est en relation directe avec l'époque et les événements que l'on vit depuis plus de deux ans. " Pour les jeunes qui sont en plein développement d'eux-mêmes, le Covid a entravé deux années d'autonomisation où l'on se construit à travers le groupe et les bouleversements actuels, la guerre en Ukraine, la hausse des prix, l'incertitude grandissante, le réchauffement climatique que l'on...