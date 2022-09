Frank Vandenbroucke veut des services de radiologie abordables dans chaque hôpital: "Il y a au moins vingt hôpitaux flamands où ce n'est plus le cas"

"Si de nombreuses personnes, y compris issues de la classe moyenne, ont des problèmes financiers en raison de la crise énergétique, il est possible qu'ils économisent sur leurs soins de santé. Nous devons faire tout ce qui est possible pour éviter cela", a-t-il déclaré à De Standaard vendredi. M. Vandenbroucke anticipe les éventuels effets négatifs de la crise. "Si l'hiver s'annonce difficile, notre système de santé doit tenir telle une digue. Et cela implique des réformes ambitieuses."

Le ministre travaille donc sur une loi qui obligera chaque hôpital à disposer d'au moins un radiologue conventionné travaillant à des tarifs abordables, comme convenu avec le gouvernement.

"Il y a au moins vingt hôpitaux flamands où ce n'est plus le cas", explique M. Vandenbroucke. "On ne peut plus aller y passer des examens impliquant de l'imagerie médicale lourde, comme un scanner ou un PET scan, avec la certitude de ne pas avoir à payer de supplément. C'est inacceptable dans le contexte économique actuel."