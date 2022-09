Accueil Actu Santé En plein boom depuis le covid, les applis peuvent-elles remplacer le psy ? Gratuites et disponibles 24h/24, 7 jours/7, les applis de santé mentale ont un rôle à jouer face à l’anxiété ou la dépression, qui ont augmenté avec l’épidémie de Covid-19. Laura Chatelain ©Shutterstock

Des questionnaires validés par des études scientifiques permettent d'évaluer son niveau d'anxiété, de déprime ou d'addiction, et des articles et vidéos détaillent les signes d'une dépression ou ce qu'est un TOC (trouble obsessionnel compulsif). Une première étape pour prendre conscience de ses difficultés et sortir du déni, courant face aux troubles...